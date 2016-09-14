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遭兆豐工會點名下台 許虞哲：怕傷害另一位次長

2016-09-14  17:08

［記者吳佳蓉／台北報導］兆豐紐約分行遭罰案爆發後，財政部長許虞哲今首次出面主持中秋記者會。對於遭兆豐工會點名應下台負責。許虞哲嘆氣回應，「本來不太想回應，怕傷害到另一位次長（暗指前財政部次長吳當傑），」強調於520前次長任內，因業務分工，公股管理並非其執掌、接觸不到，事實就是事實，公文都有可以查證。

兆豐金工會10日發新聞稿表示，兆豐銀出大包，許虞哲涉縱容包庇，闖下滔天巨禍，應展現風骨下台以謝國人。許虞哲今首次出面回應，解釋520前接任部長前，次長任內主管的是關務、賦稅、財政資訊中心、國際財政司及訴願會，看不到公股管理業務。

他反擊，兆豐工會是特殊情況，大概是（工會）要求什麼東西（財政部）沒有配合他們，就一直攻擊我，不想多講，怕傷害到當時另一個次長。事實就是事實。不會說誰講了什麼就必成真的，次長的分工業務都有公文，可以查證。

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  • 對於遭兆豐工會點名應下台負責，許虞哲嘆氣回應，「本來不太想回應，怕傷害到另一位次長」，強調於520前次長任內，因業務分工，公股管理並非其執掌、接觸不到，事實就是事實，公文都有可以查證。（資料照，記者朱沛雄攝）

    對於遭兆豐工會點名應下台負責，許虞哲嘆氣回應，「本來不太想回應，怕傷害到另一位次長」，強調於520前次長任內，因業務分工，公股管理並非其執掌、接觸不到，事實就是事實，公文都有可以查證。（資料照，記者朱沛雄攝）

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相關關鍵字： 兆豐金 兆豐銀涉洗錢 許虞哲 財政部
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