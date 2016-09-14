新台幣連2升 收31.689元

2016-09-14 16:13

〔記者盧冠誠／台北報導〕在中秋假期前最後一個交易日，新台幣匯率今天呈現先貶後揚格局，終場升值1.7分，以31.689元兌1美元作收，為連續兩天收升，台北外匯經紀公司成交量為7.05億美元。

本週新台幣僅有短短3個交易日，單週貶值1.37角，貶幅為0.43％；展望下週，外匯交易員認為，短線在外資持續賣超台股，並把資金匯出下，匯價仍有貶值壓力，而下週全球匯市關注焦點，則是美國聯準會（Fed）要召開為期兩天的利率決策會議。

新台幣今以31.800元開出，最高31.660元、最低31.823元，終場收31.689元。