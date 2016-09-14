周永明：未來3-5年每個家庭都有一台VR裝置

2016-09-14 15:57

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣VR新創公司Futuretown 今日在日本2016年東京電玩展前一日發表4款VR設備，Futuretown摩智數位科技榮譽董事長周永明指出，今年是VR元年，預計未來3-5年每個家庭都會有一個VR裝置，看好VR商機，希望將Futuretown發展成一個全球創新的平台。

Futuretown目前資本額二千萬元，股東包括有健和興（3003）、周永明等，預計年底增資。 Futuretown執行長暨共同創辦人楊宗翰指出，未來不排除上市櫃。

周永明曾任宏達電執行長，離開宏達電後，擔任數字王國董事會主席，去年底則出任Futuretown榮譽董事長，今年則再擔任以色列商Woojer榮譽董事長。

Futuretown今日與領航數位（InJoy Motion）、琦景科技（Formosoft』）、聚樂方塊（MitFun）、紅徒數碼科技（RedStorm）和Woojer 聯手發表虛擬實境動感體驗的5DTotalmotion 平台，在5D Totalmotion 平台支援HTC Vive、Oculus Rift及3Glasses 設備下，Oculus的創辦人Palmer Luckey、宏達電北亞區總經理董俊良都到場站台。

楊宗翰說，今天展出的四款VR大型機台設備，今年一月初開始開發，預計推向台灣、日本，明年則前進中國以及歐美市場，至於與大型遊樂場的合作模式則還在討論中，但Futuretown就是要讓消費者感受到體驗的價值，也就是想到Futuretown就想到體驗。

Futuretown今日發表的虛擬實境遊戲，包括Whiteout-Ski VR、Infinity Rider-Motorcycle VR、Wave Breaker-Surf VR以及Stallion Adventures-Horse Riding VR 搶佔全球市場。