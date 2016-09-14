中秋小禮 下半年統一發票新增3組200元獎項

2016-09-14 15:22

［記者吳佳蓉／台北報導］覺得今年發票很難中嗎？財政部今表示，下半年統一發票將增加3組200元六獎，整體六獎中獎率將由千分之4提高為千分之7，約可增加334萬個中獎機會。增加的3組六獎，從本月25日將開獎的7-8月期統一發票即可開始對領。

財政部表示，統一發票200元六獎，本來固定就有3組，只要對中頭獎獎號後3碼即視為中獎，財政部每半年會視情況增加另外組數。今年上半年，考量公用事業開始開發票，整體獎金支出可能增加，因此僅增開1組，總共4組。

財政部指出，不過經過估算，上半年獎金對領率並不高，仍有剩餘預算，因此可再增開3組200元六獎，總計六獎獎項變成7組；中獎率也從平均每1000張發票可對中4張，提升至每1000張發票可對中7張。從增開一組六獎可增加83.5萬個中獎機會來計算，下半年每期開獎，共可增加334萬個六獎中獎機會。