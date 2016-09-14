三大法人賣超74億 外資賣超68億
2016-09-14 15:04
台股集中市場三大法人全數賣超，合計賣超新台幣74.6億元。（資料照，記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人全數賣超，合計賣超新台幣74.6億元。
外資今天賣超68.87億元，投信賣超0.62億元，自營商賣超5.11億元。三大法人合計賣超74.6億元。
台股今天跌38.53點，收在8902.30點，成交值新台幣840.48億元。
|105年09月14日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|807,981,630
|1,139,359,892
|-331,378,262
|自營商（避險）
|2,706,431,975
|2,886,214,545
|-179,782,570
|投信
|1,714,373,370
|1,776,691,007
|-62,317,637
|外資及陸資
|34,186,910,909
|41,073,490,191
|-6,886,579,282
|合計
|39,415,697,884
|46,875,755,635
|-7,460,057,751
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