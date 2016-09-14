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三大法人賣超74億 外資賣超68億

台股集中市場三大法人全數賣超，合計賣超新台幣74.6億元。（資料照，記者劉信德攝）

2016-09-14  15:04

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人全數賣超，合計賣超新台幣74.6億元。

外資今天賣超68.87億元，投信賣超0.62億元，自營商賣超5.11億元。三大法人合計賣超74.6億元。

台股今天跌38.53點，收在8902.30點，成交值新台幣840.48億元。

105年09月14日  三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 807,981,630 1,139,359,892 -331,378,262
自營商（避險） 2,706,431,975 2,886,214,545 -179,782,570
投信 1,714,373,370 1,776,691,007 -62,317,637
外資及陸資 34,186,910,909 41,073,490,191 -6,886,579,282
合計 39,415,697,884 46,875,755,635 -7,460,057,751

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