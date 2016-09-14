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喜憨兒劇團公演 聯邦銀認購千張門票

2016-09-14  14:50

〔記者李靚慧／台北報導〕喜憨兒劇樂團年度聯合公演即將登場，已連續三年參與喜憨兒「藝術療育計畫」的聯邦銀行愛心不間斷，宣布認購1,000張公演門票，邀請民眾一起感受憨兒堅韌旺盛的生命力。

聯邦銀行今年除了以繼續認購公演票券及餐盒的方式，支持喜憨兒「藝術療育計畫」外，更協助擴大「喜憨兒工作訓練計畫」宣傳，自明（15）日起至11月15日（二）止，於聯邦銀行官方粉絲團推出「給他一雙翅膀-作夥集幸福」活動。

聯邦銀指出，民眾只要分享指定活動貼文，每增加一個分享數，聯邦銀行就捐款10元給喜憨兒社會福利基金會「喜憨兒工作訓練計畫」專案使用，目標金額10萬元，期望集結網友的力量化為實質的幫助，提升憨兒的就業技能，協助他們走出更開闊、更長遠的路。

聯邦銀行副總經理涂洪茂指出，該行自2014年起贊助喜憨兒社會福利基金會的公演活動，看到憨兒認真接受訓練、反覆練習，最終在舞台上發光發熱，全神貫注投入的神情非常令人感動，不輕言放棄的精神亦值得鼓勵，因此，決定持續給予資源挹注。

涂洪茂表示，今年除了認購1,000張公演門票邀請該行貴賓與偏鄉小朋友一起入場欣賞，同時購買3,000盒由庇護工場生產的點心餐盒，讓現場觀眾不論在視覺、聽覺或味覺上，都能感受到憨兒的專業與用心。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍則表示，劇團今年精心打造新劇碼「一定有辦法」，大膽採用樂園式的舞台，一定會讓觀眾有耳目一新的感受。

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  • 聯邦銀行連續三年以認購公演票券及餐盒的方式支持喜憨兒福利基金會，並於明（15）日於官方粉絲團推出「給他一雙翅膀-作夥集幸福」活動。（聯邦銀行提供）

    聯邦銀行連續三年以認購公演票券及餐盒的方式支持喜憨兒福利基金會，並於明（15）日於官方粉絲團推出「給他一雙翅膀-作夥集幸福」活動。（聯邦銀行提供）

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