喜憨兒劇團公演 聯邦銀認購千張門票

2016-09-14 14:50

〔記者李靚慧／台北報導〕喜憨兒劇樂團年度聯合公演即將登場，已連續三年參與喜憨兒「藝術療育計畫」的聯邦銀行愛心不間斷，宣布認購1,000張公演門票，邀請民眾一起感受憨兒堅韌旺盛的生命力。

聯邦銀行今年除了以繼續認購公演票券及餐盒的方式，支持喜憨兒「藝術療育計畫」外，更協助擴大「喜憨兒工作訓練計畫」宣傳，自明（15）日起至11月15日（二）止，於聯邦銀行官方粉絲團推出「給他一雙翅膀-作夥集幸福」活動。

聯邦銀指出，民眾只要分享指定活動貼文，每增加一個分享數，聯邦銀行就捐款10元給喜憨兒社會福利基金會「喜憨兒工作訓練計畫」專案使用，目標金額10萬元，期望集結網友的力量化為實質的幫助，提升憨兒的就業技能，協助他們走出更開闊、更長遠的路。

聯邦銀行副總經理涂洪茂指出，該行自2014年起贊助喜憨兒社會福利基金會的公演活動，看到憨兒認真接受訓練、反覆練習，最終在舞台上發光發熱，全神貫注投入的神情非常令人感動，不輕言放棄的精神亦值得鼓勵，因此，決定持續給予資源挹注。

涂洪茂表示，今年除了認購1,000張公演門票邀請該行貴賓與偏鄉小朋友一起入場欣賞，同時購買3,000盒由庇護工場生產的點心餐盒，讓現場觀眾不論在視覺、聽覺或味覺上，都能感受到憨兒的專業與用心。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍則表示，劇團今年精心打造新劇碼「一定有辦法」，大膽採用樂園式的舞台，一定會讓觀眾有耳目一新的感受。