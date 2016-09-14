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S​harp機器人鋰電池獨家供應商 防爆材料工研院研發

2016-09-14  14:57

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院STOBA® 鋰電池材料具備高安全性等優越性，技術移轉喬信集團後，喬信切入國際大廠夏普（Sharp）保全機器人供應鏈，成為夏普獨家鋰電池供應廠商。

工研院所長彭裕民表示，3C產品及電動車快速發展，高能量、高安全的鋰電池需求旺盛，工研院在科技專案支持下，開發的STOBA®材料，在鋰電池出現異常時，可抑制電池內部的溫度上升，避免爆炸，是革命性新型電池材料。

工研院的這項技術在2009年時，曾獲美國全球百大科技獎（R&D100Awards）肯定，2014專屬授權亞太三井化學獨家製作及銷售專利使用，今年更在喬信集團積極開發應用下，切入國際大廠夏普保全機器人供應鏈，將高安全電池材料STOBA®推廣到全球，塑造STOBA®-inside電池為國際安全鋰電池的形象。

喬信董事長翁育芬表示，服務型機器人市場蓄勢待發，未來為降低成本、減少危險傷害及骯髒無聊等工作，將由各式各樣機器人取代，所有服務型機器人幾乎皆須使用大型高功率鋰電池，除安全性外，高性能及長期品質穩定一致，是機器人被擴大使用的重要考量因素。

翁育芬指出，喬信電子長期與工研院合作，重視鋰電池組裝及電源管理能力的提升，此次應用在夏普保全機器人的鋰電池及充電器供應，就是整合工研院STOBA®材料、關係企業動能科技、有量科技電池芯及立德電子的充電器，以高安全、高性能及高品質，成為夏普保全機器人電源的獨家供應商。

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  • 工研院防爆的高安全性鋰電池材料STOBA®，被全球知名大廠夏普（Sharp）保全機器人獨家採用，已在近日舉辦的美國奧蘭多ASIS展覽首次展出，現場吸引許多人士洽詢STOBA電池。（工研院提供）

    工研院防爆的高安全性鋰電池材料STOBA®，被全球知名大廠夏普（Sharp）保全機器人獨家採用，已在近日舉辦的美國奧蘭多ASIS展覽首次展出，現場吸引許多人士洽詢STOBA電池。（工研院提供）

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