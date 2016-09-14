宏碁40週年 施振榮嘆錯找老外CEO

2016-09-14 13:56

〔記者卓怡君／台北報導〕宏碁（2353）今年滿40週年，宏碁創辦人施振榮將在明年交棒給現任執行長陳俊聖，施振榮稱讚陳俊聖有格局、重承諾，陳俊聖是把公司當成自己的來努力，施振榮強調自己不會把公司交給打工仔，專業經理人也要把公司當自己的，而不是打工，兩者心態有很大不同，過去宏碁因為有老外CEO（指蘭奇），老外CEO不把公司當成自己的經營，因此，找接班人一定要找會把公司當成自己的人。

施振榮說，當時找陳俊聖進來時有和他溝通，提供宏碁這個舞台，雖然當時舞台有點破洞，陳俊聖真的是來跳火坑，他的挑戰真的很大，非常大，陳俊聖自己也花了錢買很多宏碁股票，代表他是真的把公司當自己的，要與公司共進退，未來宏碁會盡量建立一些機制，希望讓高階主管和公司長期利益掛勾，高階主管退休以後，若公司不好，讓他財產也會受到影響，希望讓高階主管「自己願意被套牢」。

反觀西方黃金降落傘（大筆退職金），這是錯誤示範，施振榮說，一個人對社會是有責任的，領導人不能短視，像緯創和明基的接棒人都是把公司當成自己的，用心經營，之前宏碁有老外CEO，不會把公司當成自己的來經營，這是西方文化的不同，在西方人才很多，馬上可以找到新人，但台灣人才不足，無法拿西方文化來做管理。

但未來宏碁領導人是否就此排除老外，施振榮則說，除非這個人有王道精神，心裡想的最重要，嘴巴說的不重要，心裡想的才最重要，因為做的和想的會一樣。