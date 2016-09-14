| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台南-左營電車線異常 高鐵列車延誤
 首頁 > 財經

宏碁40週年 施振榮嘆錯找老外CEO

2016-09-14  13:56

〔記者卓怡君／台北報導〕宏碁（2353）今年滿40週年，宏碁創辦人施振榮將在明年交棒給現任執行長陳俊聖，施振榮稱讚陳俊聖有格局、重承諾，陳俊聖是把公司當成自己的來努力，施振榮強調自己不會把公司交給打工仔，專業經理人也要把公司當自己的，而不是打工，兩者心態有很大不同，過去宏碁因為有老外CEO（指蘭奇），老外CEO不把公司當成自己的經營，因此，找接班人一定要找會把公司當成自己的人。

施振榮說，當時找陳俊聖進來時有和他溝通，提供宏碁這個舞台，雖然當時舞台有點破洞，陳俊聖真的是來跳火坑，他的挑戰真的很大，非常大，陳俊聖自己也花了錢買很多宏碁股票，代表他是真的把公司當自己的，要與公司共進退，未來宏碁會盡量建立一些機制，希望讓高階主管和公司長期利益掛勾，高階主管退休以後，若公司不好，讓他財產也會受到影響，希望讓高階主管「自己願意被套牢」。

反觀西方黃金降落傘（大筆退職金），這是錯誤示範，施振榮說，一個人對社會是有責任的，領導人不能短視，像緯創和明基的接棒人都是把公司當成自己的，用心經營，之前宏碁有老外CEO，不會把公司當成自己的來經營，這是西方文化的不同，在西方人才很多，馬上可以找到新人，但台灣人才不足，無法拿西方文化來做管理。

但未來宏碁領導人是否就此排除老外，施振榮則說，除非這個人有王道精神，心裡想的最重要，嘴巴說的不重要，心裡想的才最重要，因為做的和想的會一樣。

廣告
  • 宏碁創辦人施振榮（右）與董事長黃少華（左）今日向媒體分享宏碁創立40週年的種種心情。（記者卓怡君攝）

    宏碁創辦人施振榮（右）與董事長黃少華（左）今日向媒體分享宏碁創立40週年的種種心情。（記者卓怡君攝）

  • 施振榮表示過去宏碁因為有老外CEO（指蘭奇），老外CEO不把公司當成自己的經營，因此，找接班人一定要找會把公司當成自己的人。（資料照，法新社）

    施振榮表示過去宏碁因為有老外CEO（指蘭奇），老外CEO不把公司當成自己的經營，因此，找接班人一定要找會把公司當成自己的人。（資料照，法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 宏碁 施振榮 蘭奇 陳俊聖
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：宏碁40週年 施振榮嘆錯找老外CEO


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.