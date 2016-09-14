台股收盤下跌38.53點 報8902.30點
2016-09-14 13:35
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤下跌38.53點，跌幅0.43％，報8902.30點，成交金額為840.48億元。
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