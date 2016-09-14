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弱勢盤整 新台幣中午暫收31.708元

2016-09-14  12:35

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤呈現弱勢盤整格局，市場交投謹慎，缺乏追價意願下，中午暫以31.708元兌1美元作收，小貶0.2分，台北外匯經紀公司成交量為4.7億美元。

外匯交易員表示，今天是中秋假期前最後一個交易日，銀行間多不願留下部位，買賣也以實質性拋補為主，導致新台幣走勢難脫區間格局。

外匯交易員指出，新台幣上午交易區間主要落在31.7元至31.77元，隨著台股多在平盤附近整理，匯價亦靜待新的方向指引。

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  • 新台幣匯率早盤呈現弱勢盤整格局，市場交投謹慎。（資料照，記者李靚慧攝）

    新台幣匯率早盤呈現弱勢盤整格局，市場交投謹慎。（資料照，記者李靚慧攝）

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