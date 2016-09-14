相信人性本善不用打卡 宏碁被新北市連罰兩次

宏碁董事長黃少華。（記者卓怡君攝）

2016-09-14 12:17

〔記者卓怡君／台北報導〕宏碁（2353）創立今年滿40年，宏碁創辦人施振榮從創立第一天就規定員工不用打卡，因為施振榮相信人性本善，採用責任制，連工廠生產線員工也不用打工，宏碁董事長黃少華無奈地說，最近宏碁被新北市勞檢，連罰兩次，政府單位問宏碁為何不打卡，這樣無法計算工時，但宏碁相信人性本善，採用責任制，政府到現在還在用製造工廠的思維來管理，這不一定對。

宏碁創辦人施振榮說，他創立時就堅持人性本善，宏碁員工從來不用打卡，也可以自己報加班費，不需提供加班證明。