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全家未揭露重要加盟資訊 公平會重罰300萬元

2016-09-14  12:19

〔記者廖千瑩／台北報導〕公平會今天委員會議通過，全家便利商店在招募加盟過程中，未完整揭露最低建議訂貨量或商品銷進比規定等加盟經營關係限制事項，違反公平交易法第25條規定，決議重罰全家新台幣300萬元罰鍰。

根據公平會統計，截至去年底，全台5家連鎖便利商店門市共計1萬207家店，全家目前店數2978店，店數市占率30％，全家去年底也宣布，將進行組織重整拚轉型，喊出目標店數市占率要達到40％。

全家拚展店，公平會今天則對全家未揭露加盟重要資訊及強制採購數量，涉及違反公平法案進行討論，最後決定祭出300萬元罰單。

公平會認為，全家所定最低建議訂貨量或商品銷進比規定等事項，已構成加盟經營關係的限制，卻未在加盟簽約前，以書面充分完整揭露，已構成足以影響交易秩序的顯失公平行為。

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  • 全家目前店數2978店，店數市占率30％。（資料照，記者楊雅民攝）

    全家目前店數2978店，店數市占率30％。（資料照，記者楊雅民攝）

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