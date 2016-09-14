松濤苑再揭一戶 包辦今年豪宅單價前兩名

2016-09-14 12:16

〔記者徐義平／台北報導〕根據最新實價資料顯示，中正區價格最貴的豪宅「松濤苑」，今年5月又有一筆成交資料，位於2樓的戶別，成交4.5億元，換算每坪成交為268.5萬元，是今年豪宅交易單價的第二高，第一高則是同社區的3樓，成交每坪270萬元，今年至今豪宅單價的前兩高都是由「松濤苑」拿下。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從「松濤苑」最近三年的成交實價來看，該社區成交行情和大環境相比明顯逆勢抗跌，從2013年11月的頂樓成交每坪260萬元，到近期2樓成交每坪268.5萬元，絲毫感覺不出房市的不景氣，而同時期台北市房價已經修正10%~15%，「松濤苑」實價並未出現明顯下跌，幾乎是近年房價最抗跌的豪宅。

松濤苑當年是開發商在金融海嘯後，大膽危機入市標得土地，後續規劃開發成為台北市西區最指標的豪宅社區，集團總裁買下頂樓戶別，達到替自家產品代言的效果，雖然豪宅市場受到豪宅稅的重挫，但從實價的行情來看，該社區房價仍維持相當高檔的水準。