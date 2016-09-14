北台灣928檔期 僅見零星上市櫃建商參與

2016-09-14 12:08

〔記者徐義平／台北報導〕根據《住展》雜誌統計，北台灣928檔期推案量高達1478.3億元，較去年同期大增逾5成，不過，相較2013年高峰期仍大減近4成。仔細觀察此波推案趨勢，上市櫃建商僅零星參與，大多數仍是未上市櫃建商為主，顯見上市櫃建商對於目前房市看法相對保守。

每年房市傳統購屋旺季最後一個檔期928檔即將起跑，據住展雜誌統計，從9月第三週假期起至10月底截止，北台灣房市預估推案量為1478.3億，較去年大增約59.28％，但仍比2013年高峰時的2355.35億減少近39％。

《住展》雜誌企研室經理何世昌表示，今年928檔推案量較去年同期大增的主因，並非市況轉熱建商搶推案，而是因許多建案延推、擠到928檔才公開所致。

建案延推的理由眾多，有的看到市況不佳、有的是工程期或籌備進度落後、有的則未如期取得建照，導致今年928檔就有高達約5百億是延推案量。雖然928檔有不少延推案，但仍有些指標大案提前開跑，如蘆洲「希望城市」、基隆「早安.國揚」，已趕在檔期開打前搶食買氣。

今年928檔較意外的是台北市案量激增，達730.9億元，若全數推出將較去年同期的89.80億大增641.1億元，推案量暴增7倍，量體相當驚人。台北市案量激增的主因，是受到「和平大苑」與「美福飯店商辦案」兩大建案所拉抬；由於這兩個建案總銷高達440億元，占北市總案量約6成。假如這兩大案未如期推出，則北市案量將腰斬。

新北市今年928檔案預估量為385.3億，較去年同期的245.8億增加139.5億，增幅約57％。桃園市928檔預估量僅100.6億，較去年同期的292.1億銳減191.5億，年減幅約66％。新竹預估量則為81億，較去年同期91.4億微減10.4億，年減幅約11％。

何世昌分析，桃園、新竹案量衰退的主因，是目前線上供給量較高，建商普遍以消化餘屋為主，縮手推案是現在進行式。

至於，今年的北台灣928檔上市櫃建商持續縮量，房市主角仍由未上市建商領風騷。所有上市櫃建商中，只有華固、國揚、旺洲案量稍大，其他上市櫃建商多已縮手。預期今年928檔仍舊以有感讓利建案為銷售王道，高單價案前景則相對艱辛。