內政部放利多 住宅補貼爆量申請擬「全數滿足」
2016-09-14 11:58
內政部放利多，住宅補貼爆量申請擬全數發放。（記者徐義平攝）
〔記者徐義平／台北報導〕一年一度的住宅補貼計畫已於上月月底結束，根據內政部營建署統計，其中自購住宅貸款利息補貼以及租金補貼均出現爆量申請，因此，前者只要符合資格均給予以補貼，後者則只要爆量申請縣市願意自行編列自籌款，內政部也會編列相當比例的補助支持爆量縣市。
內政部營建署表示，今年購置住宅貸款利息計畫補貼戶數為4500戶，利息補貼為5萬6976戶，不過，截止後發現前者申請戶數高達6千餘戶，後者更超過6萬戶。
為以滿足全數申請戶為目標，購置住宅配貸款利息補貼只要符合資格，不需要評點排序，則全數給予補貼。
至於，利息補貼爆量申請部分，也將以全數滿足為目標，複審合格戶數超過計畫戶數的部分，只要爆量申請的縣市政府願意配合編列自籌款，內政部將依自籌款比率對等編列經費，以協助弱勢家庭減輕租屋負擔。
內政部提醒，各直轄市、縣（市）政府審查期間約3～4個月，審查結果會陸續以公文方式通知民眾，如想瞭解審查進度，可逕洽申請時戶籍所在地的直轄市、縣（市）政府。
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