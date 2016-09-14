中秋假前賣壓不減 台股9000點下區間整理

台股9000點下區間整理。（圖擷取自台灣證交所）

2016-09-14 10:02

〔記者陳柔蓁／台北報導〕美股重挫 258 點、中秋長假前賣壓不減，分析師認為，台股今日表現難以期待。

美第四大行動通訊業者 T-Moblie 透露，iPhone7預購量是 iPhone 6S的4倍，概念股走勢受關注，台積電（2330）下跌0.57％，報176元；日月光（2311）下跌0.27％，報36.9元；鴻海（2317）上漲1.3％，報77.8元；可成（2474）上漲3.76％，報247.5元：台郡（6269）上漲0.61％，報82.1元；和碩（4938）上漲0.79％，報76.6元；新普（6121）下跌0.49％，報102.5元。

類股部分，表現較好的是其他電子，漲近1％；跌勢最重的是前幾日漲幅驚人的玻璃陶瓷，挫逾2％。

分析師表示，台股面臨強颱莫蘭蒂來襲、遇到中秋連假前賣壓不斷，昨日外資再賣超72億，目前均線下彎轉為空頭排列格局。