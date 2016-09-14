| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鄰居交惡 颱風夜縱火揮刀 3人中刀送醫 強颱暴風圈進入恆春半島 風速破17級！ 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 財經

憂心供應過剩 國際油價下挫

2016-09-14  05:44

〔中央社〕國際油價今天收盤下挫，倫敦和紐約市場原油期貨價格都下跌超過1美元，主因國際能源總署（IEA）警告，全球供應過剩局面將比原本預期長半年。

在能源總署今天提出這項修正的預測前，油價原本已走弱，原因是石油輸出國家組織（OPEC）預期俄羅斯等非OPEC產油國明年將增產，再度引發市場對供應過剩危機的憂慮。

法新社報導，美國市場基準商品西德州中級原油10月期貨價格下跌1.39美元，收在每桶44.90美元。

倫敦市場北海布倫特原油11月期貨價格下跌1.22美元，收在47.10美元。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：憂心供應過剩 國際油價下挫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.