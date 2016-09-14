美陸貿易戰又起 米麥玉米成主角
2016-09-14 04:44
〔中央社〕美國貿易代表署（USTR）今天向世界貿易組織（WTO）投訴，中國大陸對稻米、小麥及玉米實行的價格支持政策，違反當初加入WTO的承諾，這一貿易壁壘，傷害美國利益。
USTR今天發布新聞稿指出，這是美國總統歐巴馬政府2009年上任以來、透過WTO提出的第23次貿易訴訟的執法行動，其中，有14次都是針對中國大陸而來。
中國大陸對稻米、小麥及玉米的「托市收購價格政策」，主要是為維持農民的生計收入，但政府的手介入鼓勵農民栽種，卻也已讓這三類糧食價格於去年因產量及儲存量過剩、致價格低落，甚至形成這三類進口糧食的價格比中國大陸國內生產還低的狀況。
不過，USTR在新聞稿中仍指出，中國大陸去年對這三類糧食的補助，超過當初加入WTO時所做的承諾、達近1000億美元，貿易代表傅洛曼（Michael Froman）表示，中國大陸的「托市收購政策」，扭曲市場價格，削弱美國農民的競爭力。
根據USTR，中國大陸當年加入WTO時承諾，政府對稻米、小麥及玉米的市場價格補助不超過8.5%，但去年這三類糧食價格卻全數超過，形成政府人為鼓勵農民生產、增加產量，削弱進口糧價競爭力的現象。
而白宮也藉這一機會發表聲明指出，歐巴馬敦促國會要批准高標準的跨太平洋夥伴協定（TPP），否則，中國大陸將趁虛而入，亞太地區將由北京主導的低標貿易協定取而代之，美國不能讓這樣的情況發生，這對美國勞工就業及農業貿易都無益。
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