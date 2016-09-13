大樂透、今彩539 頭獎雙雙摃龜
2016-09-13 22:29
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月13日）開獎的第105000080期大樂透、第105000220期今彩539，頭獎雙雙摃龜。
第105000080期大樂透中獎號碼為：「03、16、22、33、40、41；特別號：39」。頭獎摃龜，貳獎共2注獲得，每注可得234萬8228元，參獎共65注獲得，每注可得9萬1483元，肆獎共191注獲得，每注可得1萬9411元，伍獎共2992注獲得，每注可得6652元，陸獎共4840注獲得，每注可得2000元，柒獎共4萬4440注獲得，每注可得400元，普獎共5萬1447注獲得，每注可得400元。
第105000220期今彩539中獎號碼為「04、10、26、31、32」。頭獎摃龜，貳獎共102注獲得，每注可得2萬元，參獎共4805注獲得，每注可得300元，肆獎共5萬6785注獲得，每注可獲得50元。
第105000080期49樂合彩中獎號碼為「03、16、22、33、40、41」，四合共9注中獎，每注可得20萬元，三合共151注中獎，每注可得1萬2500元，二合共4418注中獎，每注可得1250元。
第105000220期39樂合彩中獎號碼為「04、10、26、31、32」，四合共1注中獎，可得21萬2500元，三合共46注中獎，每注可得1萬1250元，二合共2532注中獎，每注可得1125元。
第105000220期3星彩中獎號碼為「289」，正彩共44注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第105000220期4星彩中獎號碼為「6043」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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