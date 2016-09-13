大樂透、今彩539開獎囉！

2016-09-13 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月13日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：第一區：03、16、22、33、40、41特別號：39。

49樂合彩：03、16、22、33、40、41。

今彩539：04、10、26、31、32。

39樂合彩：04、10、26、31、32。

3星彩：289。

4星彩：6043。