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大樂透、今彩539開獎囉！
2016-09-13 20:57
〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月13日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：第一區：03、16、22、33、40、41特別號：39。
49樂合彩：03、16、22、33、40、41。
今彩539：04、10、26、31、32。
39樂合彩：04、10、26、31、32。
3星彩：289。
4星彩：6043。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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