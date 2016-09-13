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颱風受災戶 房貸本息、保費可緩繳3個月

2016-09-13  20:31

〔記者廖千瑩／台北報導〕「莫蘭蒂」颱風來勢洶洶，目前包括國泰、富邦、新光、中國、全球、南山、三商美邦、台灣、友邦、保誠及合庫人壽均已公布協助受災保戶措施，包括緩繳續期保費、緩繳保單借款利息以及緩繳房貸本金利息，都可以緩繳3個月。

國壽提供包括「免費保單換發」、 「保費與保單借款利息緩繳」、「受災戶房屋貸款緩繳」、「理賠醫療預付金」、「快速理賠」。

國泰人壽指出，針對應繳月9月的續期保險費、保單借款利息，提供受災區域保戶緩繳三個月的措施；另受災區域保戶即日起至11月底前如新增10萬元以內的保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息。至於受災戶房屋貸款本金及利息也給予緩繳三個月的貼心服務。

新光人壽說，受災保戶保單借款利息應繳日9月份者，經申請後，該期保單借款利息自應繳日起可緩繳六個月；另也提供房屋貸款本金寬延優惠，若房屋借款人確因風災受災損致還款困難者，經申請且覈實審理後，提供房屋貸款本金緩繳一年的優惠措施。

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  • 莫蘭蒂颱風來襲，各金融機構及壽險業者已陸續公布協助受災保戶措施。（圖擷自中央氣象局）

    莫蘭蒂颱風來襲，各金融機構及壽險業者已陸續公布協助受災保戶措施。（圖擷自中央氣象局）

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