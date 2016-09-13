台灣賓士高層換將 經營團隊全面年輕化

2016-09-13 20:39

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣賓士高層換將，轎車行銷業務處副總裁由何睿思（ Markus Henne）接任，售後服務處副總裁由施韜騰（Thorsten Strein），經營團隊高層全面年輕化，平均年齡約45歲。

德國籍的何睿思與戴姆勒集團的淵源始於2004年的產學合作計畫，並在2007年擔綱SLS的產品經理，來台灣服務的前幾年，負責Mercedes-AMG在大中華地區的相關業務，特別是中國市場的銷售網絡及品牌計畫。

同樣來自德國法蘭克福的施韜騰，在Mercedes-Benz服務超過30年，並在品牌的多個領域都有豐富的工作經驗，過去5年負責Mercedes-Benz在中國市場的售後服務工作。

台灣賓士總裁邁爾肯（ Eckart Mayer） 表示，台灣賓士除了精彩的的產品與通路硬體升級更新外，人才是讓台灣賓士持續領先其他汽車同業的主要的因素，將持續推動同仁的訓練計畫與課程。