投信基金規模止跌回升 台股基金仍不到2000億
2016-09-13 19:57
〔記者廖千瑩／台北報導〕根據投信投顧公會最新統計顯示，8月基金規模較上月成長2.8%來到2.28兆元，終止過去連2月縮水窘境；不過台股基金規模依舊不見起色，繼今年4月跌落2000億元以下，截至8月底為止規模剩下1924億元。
若進一步觀察投信基金各類基金規模增減，其中指數型基金較上月增胖322億元、增幅為11.96%，表現相對突出；若排除被動式的指數型基金與避險用的貨幣基金後，整體債券基金水位上升逾106億元。
值得注意的還有台股基金，台股基金近幾年規模一直在2000億元上下，今年4月台股基金規模已經摔落2000億元以下，截至8月底為止，台股基金規模較上月再減29億元，已跌至1924億元，為今年來新低水位。
若看個別公司表現，前10大投信最新基金規模與成長率中，8月基金規模成長率最為亮眼分別為元大投信與國泰投信，這2家投信近兩年來不約而同致力於發展ETF，其中國泰投信ETF規模更在短短不到2年時間，大幅成長至142億元。
不過令人好奇的是，台股基金規模為何仍舊不見起色？國泰投信總經理張雍川分析，台股基金規模在2000億元上下，已經好幾年了，主要原因應該與近幾年金融市場波動大，投資人分散投資配置有關，雞蛋不要放在同一個籃子裡。
張雍川說，台股成交量低迷已經好一段時間，其實若台股成交量能提升，活絡度增加，相信投資人還是會重新燃起對台股基金的興趣，不過提升台股量能需要配套措施，這部分需要主管機關介入處理。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊
- 任爸對女兒Selina坦白 婚前做了這件事
- 一銀盜領案 北檢起訴安卓斯等3嫌
- 北北基 明日正常上班上課
- 宜蘭縣明天正常上班上課
- 自由廣場》美國第一座海上風電場
- 惡姑丈染指小姊妹 姊男友勇敢揭惡行
- 籃球》假摔討公道？ 泰雷托維奇把年輕隊友罵哭 （影音）
- 北科大第二專長修滿15學分 畢業證書可加註
- 強颱未到水管先爆！ 桃機又傳淹水
- 強颱莫蘭蒂8：30陸警 又有2颱形成！
- 北韓洪災 10萬人無家可歸
- 日本運動員都超有型！ 她一個插腰噴出霸王色霸氣
- 六合彩組頭耍賴 賭客討債反吃恐嚇官司
- 蘇打綠清裝上身 重現「綠宮秘史」
- 威爾斯美語倒閉 判賠融資公司
- THE GOOD OLD TIMES》颱風夜的愛情
- 莫蘭蒂威力達5級颶風 CNN：16年來最強襲台颱風
- 新竹縣環保局公布 中秋連假垃圾清運時間
- 家屬質疑延誤通報收容人住院消息 所方：有通知
- 老翁假牙被丟進垃圾車 子女忍臭翻找垃圾堆
- 茲卡境外移入第8例 63歲台男在越南感染
- 北市公宅弱勢保障比例 低收保留10％
- 巡佐、警員巡邏互譙 影片被PO署長臉書
- 才昏倒竟馬上神采奕奕 希拉蕊被懷疑用「影分身」
- 柯南踢過幾顆足球？他神回獲網友封「柯南王」
- 黃信恩／世界地圖
- 台南停課再增1校 成大明停課
- 國民黨日燒260萬 傳停發中秋獎金5000元
- 《黑澀會》薔薔曬辣照 吶喊性感不等於色情
- 法務部研擬特赦阿扁？ 王定宇否認
- 秦偉被控性侵、斂財 被害女子今出庭說明
- 女神降臨九份遇下雨 吳翔震：一切都是緣份
- 莫蘭蒂來了！ 桃園地景藝術節13、14日活動暫停
- MLB》黑人在大聯盟禁聲？金鶯瓊斯：棒球是白人運動
- 杜特蒂要美軍撤離菲律賓 美方：未收到正式要求
- 歐陽娜娜接棒蔡依林 暗黑米奇打扮紐約看秀
- 司法院副院長蘇永欽請辭 總統府今發免職令
- 向北韓武力示威 美B-1轟炸機今飛越南韓上空
- 強颱莫蘭蒂來勢洶洶 牡丹水庫急放水
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：投信基金規模止跌回升 台股基金仍不到2000億
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分