投信基金規模止跌回升 台股基金仍不到2000億

2016-09-13 19:57

〔記者廖千瑩／台北報導〕根據投信投顧公會最新統計顯示，8月基金規模較上月成長2.8%來到2.28兆元，終止過去連2月縮水窘境；不過台股基金規模依舊不見起色，繼今年4月跌落2000億元以下，截至8月底為止規模剩下1924億元。

若進一步觀察投信基金各類基金規模增減，其中指數型基金較上月增胖322億元、增幅為11.96%，表現相對突出；若排除被動式的指數型基金與避險用的貨幣基金後，整體債券基金水位上升逾106億元。

值得注意的還有台股基金，台股基金近幾年規模一直在2000億元上下，今年4月台股基金規模已經摔落2000億元以下，截至8月底為止，台股基金規模較上月再減29億元，已跌至1924億元，為今年來新低水位。

若看個別公司表現，前10大投信最新基金規模與成長率中，8月基金規模成長率最為亮眼分別為元大投信與國泰投信，這2家投信近兩年來不約而同致力於發展ETF，其中國泰投信ETF規模更在短短不到2年時間，大幅成長至142億元。

不過令人好奇的是，台股基金規模為何仍舊不見起色？國泰投信總經理張雍川分析，台股基金規模在2000億元上下，已經好幾年了，主要原因應該與近幾年金融市場波動大，投資人分散投資配置有關，雞蛋不要放在同一個籃子裡。

張雍川說，台股成交量低迷已經好一段時間，其實若台股成交量能提升，活絡度增加，相信投資人還是會重新燃起對台股基金的興趣，不過提升台股量能需要配套措施，這部分需要主管機關介入處理。