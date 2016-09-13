ATM盜領案多項缺失 一銀遭罰1000萬元
2016-09-13 18:49
〔記者王孟倫／台北報導〕針對日前發生的第一銀行ATM現鈔盜領案，金管會今天指出，該銀行辦理ATM業務制度面及控管面有多項缺失，有礙銀行健全經營之虞，除開罰新台幣1000萬元，在缺失原因未查明改善完成前，暫停該行ATM無卡提款業務。
金管會銀行局表示，第一銀在105年7月10日至11日間發生多台ATM遭駭客以植入惡意程式，並啟動該程式直接控制ATM鈔箱吐鈔之方式盜領現金；該行於7月11日清查並陸續發現全行ATM現金短缺之分行共計22家，共41台ATM發生異常，短缺金額合計新台幣8327萬餘元。
依該行所報陳述意見及查核報告，本案所涉金額較鉅，違法情事影響層面大，且該行於ATM監控系統已記錄到「鈔券已用罄」及「結存尚有多張鈔券」同時並存之不合理情形時，未能立即因應處理。
此外，金管會指出，一銀還有未落實ATM之維修及監視錄影資料保存作業、未確實建立ATM異常提領監控機制、對ATM系統安全控管及網路資安防護不足，顯示該行未採行或未落實妥適之ATM異常交易監控機制及對資訊安全之內部控制制度。
金管會表示，上述缺失已經核違反銀行法第45條之1第1項規定及有礙銀行健全經營之虞，依銀行法第129條第7款規定，核處新臺幣1000萬元罰鍰。
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