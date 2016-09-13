追查TRF一條龍！ 金管會重罰7國銀且限制業務
2016-09-13 18:25
〔記者王孟倫／台北報導〕為銷售TRF商品，銀行竟然提供客戶一條龍服務！金管會今天針對7家本國銀行的國際金融業務分行（OBU）相關缺失，依情節不同開罰400萬至600萬元不等，並限制新承作衍生性金融商品業務；其中，有2家銀行「被動協助」或「主動建議」客戶設立境外法人，並推薦代辦公司給客戶。
金管會並要求，7國銀必須追究相關部門主管之督導責任，並檢討銷售人員的獎酬薪制，必要時，追回已發出的銷售獎金。
金管會銀行局副局長呂蕙容表示，中信、富邦、國泰、元大及日盛等5家銀行辦理OBU開戶作業、客戶財務資料審核作業或衍生性金融商品業務等，有多項缺失，包括：未查核客戶財報或公司真實性，未妥適建立或未確實執行內部控制度。
其中，中信、富邦與國泰3家被罰600萬元最重，元大及日盛2家罰400萬；至於另外2家大眾與永豐銀情節比較輕，未課處罰鍰。
對於國銀提供「TFR一條龍」方面，銀行局指出，中信銀主動建議客戶設立境外法人，並推薦代辦公司給客戶，另外國泰世華是協助客戶設立境外法人；至於協助客戶編製財務資料、以符合OBU客戶身分，有中信、富邦與日盛3家。
此外，上述7家國銀被限制業務，金管會表示，新承作隱含賣出外匯選擇權衍生性金融商品業務（含結構型商品業務），但不包括與專業機構投資人及高淨值投資法人，必須等到金管會認可缺失改善後，始得恢復承作。
包括黃國昌等立委人，曾在今年四月立法院質詢指出，國內有銀行提供TRF（目標可贖回遠期契約）「一條龍」服務，包括製作不實財報、設立境外公司及購買TRF，結果，後續更衍生多項紛爭。
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