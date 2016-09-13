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莫蘭蒂颱風襲台 元大人壽提5大保戶措施
2016-09-13 17:51
〔記者張慧雯／台北報導〕莫蘭蒂颱風來勢洶洶，元大人壽提供全方位的保障服務，預先啟動5大關懷服務措施，包括主動理賠服務、保戶諮詢服務、緩繳續期保費3個月、保險單借款免收利息、補發保險單免收工本費。
元大人壽指出，只要是本次颱風中確認受災的保戶，經確認保險事故後，公司將立即主動迅速處理理賠給付相關事宜，申辦理賠所需檢附文件均得日後再行補齊；而對於受傷的保戶，經確認住院天數後，其日額型之醫療給付，申辦理賠所需檢附文件也均可日後再行補齊。
此外，提供0800-088-008諮詢專線，供受災保戶諮詢及協助辦理各項服務。而受災保戶經申請，可提供應繳日期為105年8月1日起至105年9月30日之保單，自應繳日起算，3個月緩繳續期保費的服務。
而受災保戶即日起至105年9月30日止，申請新增保險單借款，免收3個月保險單借款利息，減輕保戶財務負擔；最後，受災保險單若因本次災害而遭致損毀者，保戶即日起至9月30日止提出申請，將予以補發，免收工本費。
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