聚陽稅前淨利1.46億 前8月稅前EPS7元

2016-09-13 16:55

〔記者陳柔蓁／台北報導〕紡織股后聚陽（1477），公布105年8月份稅前淨利為1.46億元，較去年同期2.46億元衰退68%。

累積1到8月份稅前淨利為14.41億元，較去年同期減少19.52%。稅前每股盈餘（EPS）7元，也較去年同期9.04元退步29%。

聚陽表示，今年8月稅前淨利衰退嚴重是因為成衣業景氣冷，今年台幣升值影響，美元計價轉換回來導致損失。展望第4季，還在接單，訂單確定率高達9成，但數量保守，價格壓力也較去年大，對未來營運保持謹慎態度。