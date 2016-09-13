勁揚變小升 新台幣收31.706元

2016-09-13 16:08

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現跌深反彈格局，盤中一度勁揚逾1角，但終場升幅降至1分，以31.706元兌1美元作收，結束連續4個交易日貶值走勢，台北外匯經紀公司成交量為7.39億美元。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）官員釋出「鴿派」言論，帶動盤初台灣金融市場股、匯雙漲，不過，隨著台股由紅翻黑，新台幣升幅也逐步收斂，且外資在股市仍站在賣方，今日賣超台股73億元。

新台幣今以31.700元開出，最高31.590元、最低31.720元，終場收31.706元。