三星手機爆炸 德微董座：做產品要回歸品質
2016-09-13 15:58
〔記者陳柔蓁／台北報導〕三星最新款手機Galaxy Note7發生電池自燃爆炸，整流二極體大廠德微（3675）董座張恩傑認為，從這裡可以看出機會與商業經營的門道。
三星Note7上市至今發生數十起電池爆炸事件，股價重挫市值蒸發七千億台幣，如今官方正式通知消費者要全面回收，預估支出600億美元，但因為三星這樣積極負責的態度，反而使美國消費者對三星的品牌信心增加30％。
張恩傑說，三星電池的爆炸案使市場思考，做產品要回歸品質，且三星是高價機種爆炸，之前有賺，現在才有本錢賠。
德微用「自動化」改善生產效率、稼動律提升，做到在低成本的情況下同時兼顧品質，過去四年德微佈局工業自動化，製成與設備調整讓出貨量倍增，產品品質好且穩定，今年4月架設車用產品生產的「真空焊接爐」自動化產線，目前已有成效。
全世界都在壓低成本，尤其是以量取勝的中國，德微雖然面臨顧客殺價，但因為自動化生產，成本低，使毛利率仍在往上跑，從2012年7.1％，2016上半年上升到20.9％。
張恩傑認為「紅色供應鏈」不足懼：「明年就能做到跟中國的成本持平。」張恩傑說：「之前在求『好』、明年起要求『大』」拼量，甚至不排除外包給紅色供應鏈。
截至今年8月，德微車用二極體出貨量已達1775萬顆，預估今年全年出貨量將突破2000萬顆，較去年倍增。三年前送的車用二極體樣品快認證完畢，出貨量將突破2000萬顆，預期明年出貨量倍增至今年的三四倍。
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