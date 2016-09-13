研調：Micro LED商業化 將消耗全球5成LED產能

2016-09-13 16:17

〔記者陳梅英／台北報導〕Micro LED被視為AMOLED之後的下一世代顯示技術，雖然面板大廠友達（2409）與群創（3481）均認為此技術尚未成熟，但TrendForce旗下綠能事業處LEDinside最新研究報告指出，「穿戴式裝置」與「室內顯示器」預期將是最快導入Micro LED的應用領域。若穿戴式裝置與室內顯示器全數替換成Micro LED顯示器，所需產能將是全球現有LED產能的五成。

LEDinside分析師張嘉弘表示，以往新開發的顯示技術多是先從小尺寸開始練兵，克服製造良率與成本後，再往大尺寸移動。然而，Micro LED選擇的切入點則是兩個極端，一邊是尺寸最小的手錶手環，一邊則是尺寸特大的公共顯示器。

張嘉弘指出，由於Micro LED的技術將「像素」與「光源」做結合，所以Micro LED發展路線與規格，就與顯示器像素大小、數量緊緊相連。以小尺寸來說，本身具備像素量少的優勢，且穿戴式裝置尺寸比兩吋晶圓還小，移轉Micro LED時還可藉晶圓鍵合（Wafer bonding）進一步將製程簡化，降低技術門檻。

在Micro LED導入大尺寸應用部分，其優勢是PPI（像素密度）低，Micro LED可以不用太小顆，缺點則是數量過多，需要等待更成熟的移轉技術。張嘉弘表示，顯示器若採用拼接模式，可直接解決大尺寸的量產問題，同時兼顧降低LED數量與放大尺寸的量產條件，因此理論上能比穿戴式裝置更早走入實用階段。

現階段台灣專注投入Micro LED研發的有晶電、錼創（PlayNitride）、工研院（ITRI）、友達及群創等，完整的供應鏈是台廠最佳發展優勢；三星、樂金、日亞化學、夏普、索尼等國際大廠也沒缺席。而蘋果併購的LuxVue與自伊利諾大學分拆出來的X-celeprint則在Micro LED移轉（Transfer）製程技術上領先他廠。