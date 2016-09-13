台灣之光！友達獲道瓊世界永續電子產業榜首
〔記者陳梅英／台北報導〕友達今（13）日宣布榮獲道瓊世界永續性指數（Dow Jones Sustainability World Index, DJSI World）電子、設備及零組件（ITC Electronic Equipment, Instruments & Components）產業別榜首。
這已經是友連續7年入選道瓊世界永續性指數成份股，顯示友達卓越的企業永續經營績效再次受到國際肯定。
「道瓊世界永續性指數」為國際間最具公信力的企業永續評比工具之一，也是全球投資人投資評價的重要參考指標，評選標準著重經濟與永續之結合。
友達今年在多項評比分數位居該產業類別之首，包含經濟構面的「客戶關係」與「供應鏈管理」；環境構面的「氣候策略」、「環境政策管理」、「環境報告揭露」及「產品責任」；社會構面的「企業關懷」、「勞工與人權」及「人才招募與留任」等。其中氣候策略、環境政策管理、環境報告揭露更獲得滿分佳績，展現友達重視企業經營與環境永續發展的積極態度。
友達董事長暨執行長彭双浪表示，永續經營為友達堅持之價值理念，無論是公司治理、環境永續或社會關懷皆秉持最高自我要求標準，期望透過積極作為與影響力，實踐友達企業社會責任承諾，引領整體產業、上下游合作夥伴及社會共同往永續發展邁進。
友達長期投入綠色永續，將理念落實於生產流程、廠房建置、能源回收再利用等各環節，過去十年間，友達面板製程不僅用水、用電減量近一半，二氧化碳排放量更大幅降低65%，去年底友達龍潭廠亦正式啟用全台首座自主設計整合之製程用水全回收系統。
企業治理方面，友達已連續二年獲選臺灣證券交易所公司治理評鑑排名前5%企業，於維護股東權益、提升資訊透明度等各面向皆表現卓越。未來友達將善用企業資源，持續在永續經營道路上創造新價值和契機，發揮國際企業公民之角色。
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