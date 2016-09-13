調查：屋主棄守 3成願降價求售
2016-09-13 15:14
〔記者徐義平／台北報導〕屋主棄守，高達3成願意降價出售。根據網路房屋銷售平台調查，高達7成欲購屋民眾看跌第四季房價，其中更有將近4成民眾擔心買在高點，暫時選擇「以租代買」，等到房價落底再出手。反觀售屋屋主的調查，則有高達3成屋主已經認同「降價售屋」，而且願意接受實價低一成以內的議價空間，因此，房產業者預期第四季房價還會持續修正。
根據屋比趨勢研究中心調查結果顯示，目前屋主仍堅持賣屋價格不降價的比率僅剩15%，反觀已有高達3成的屋主願意「降價售屋」，預期屋主態度持續鬆動下，第四季房價仍呈現下跌趨勢。
屋比房屋比價平台執行長葉國華表示，先前房市慘，但屋主不降價，主要原因是屋主對央行降息、放寬房市管制與新政府上任有所期待，甚至有不少屋主寄望選後房價可以上漲，不過，隨目前新政府上任滿百日，不僅經濟、房市都沒起色，各項房產持有加稅，甚至賣壓訊息還不斷傳出，觀察近期市況，可發現很多屋主對持有房產意願都明顯轉弱，對於房價前景更是不看好，甚至出現「放棄」的想法，預期這波屋主態度鬆動，將可使房價加速趕底。
東森房屋董事長王應傑則認為，目前成交低迷下，新建案讓利，中古屋當然也會連帶下修，今年下半年的房價勢必再修正1~2成。
住商不動產企畫研究室主任徐佳馨則認為，目前買方信心不足，加上市場降價氛圍濃重，不少購屋人出價相對保守，不過在低利環境下，加上租屋市場近來表現活絡，賣方可能以租代買，房價修正幅度很難放大。
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