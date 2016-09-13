三大法人賣超72.89億 外資賣超72.71億
2016-09-13 15:12
台股集中市場三大法人外資、投信賣超，自營商買超，合計賣超新台幣72.89億元。（資料照，記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信賣超，自營商買超，合計賣超新台幣72.89億元。
外資今天賣超72.71億元，投信賣超3.59億元，自營商買超3.41億元。三大法人合計賣超72.89億元。
台股今天跌6.23點，收在8940.83點，成交值新台幣778.17億元。
|2016年09月13日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,198,099,237
|1,133,949,735
|64,149,502
|自營商（避險）
|4,064,241,151
|3,787,018,401
|277,222,750
|投信
|958,546,196
|1,318,275,832
|-359,729,636
|外資
|23,894,485,683
|31,165,307,187
|-7,270,821,504
|合計
|30,115,372,267
|37,404,551,155
|-7,289,178,888
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