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三大法人賣超72.89億 外資賣超72.71億

台股集中市場三大法人外資、投信賣超，自營商買超，合計賣超新台幣72.89億元。（資料照，記者劉信德攝）

2016-09-13  15:12

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信賣超，自營商買超，合計賣超新台幣72.89億元。

外資今天賣超72.71億元，投信賣超3.59億元，自營商買超3.41億元。三大法人合計賣超72.89億元。

台股今天跌6.23點，收在8940.83點，成交值新台幣778.17億元。

2016年09月13日  三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,198,099,237 1,133,949,735 64,149,502
自營商（避險） 4,064,241,151 3,787,018,401 277,222,750
投信 958,546,196 1,318,275,832 -359,729,636
外資 23,894,485,683 31,165,307,187 -7,270,821,504
合計 30,115,372,267 37,404,551,155 -7,289,178,888
資料來源：台灣證交所。

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