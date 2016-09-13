8月投信基金規模終於回升 月增2.87％
〔記者卓怡君／台北報導〕根據投信投顧公會最新資料，在股債基金規模齊增帶動下，8月投信基金規模終止連兩個月的規模縮減，整體水位較上個月增加2.87%，回升至2.28兆元，摩根投信副總經理林雅慧分析，就增加金額來看，排除被動式的指數型基金與避險用的貨幣基金後，整體債券基金水位上升逾106億元，為各類基金中表現最佳者，其次為平衡型基整體規模增加94億元也相當亮眼。
林雅慧進一步指出，8月份全球金融市場走勢出現輪動，能對抗市場波動、掌握各資產輪動機會的平衡基金深獲投資人青睞，上個月表現強出頭，月增幅達10.24%相當亮眼，僅次於指數型基金11.96%的成長幅度。
林雅慧分析，隨著時間接近美國聯準會宣布升息與否的時點，各資產快速輪動且波動擴大的趨勢短期內不會改變，投資人不妨透過「好收益」基金，作為資產的另一項保護力，建議可鎖定殖利率高的優質產業高收益債券與新興市場債，即便美國升息，這類債券所受的影響也不大；另外，將多重收益基金納入核心資產，一方面透過多元布局參與各市場行情，追求資本利得機會，還能獲得股息與債息收益，讓資產更活、波動更小。
摩根多重收益基金產品經理黃慶豐指出，從8月基金規模消長可看出，有收益性質的債券基金與平衡型基金大行其道，正是市場有龐大收益須求的證明，而這類基金因為具有配息機制，恰巧符合台灣人喜好落袋為安的投資習慣，推升這兩類基金的買氣大幅成長。
黃慶豐說明， 第四季全球將面臨美國升息與美國總統大選的不確定因素干擾，市場震盪走勢基調不易改變，投資也該因應市場有所調整。放眼全球除美國之外，各國央行依舊聯手行寬鬆政策，在低利率、高波動時代，資金仍有高度收益需求，預期好收益投資策略將持續獲投資人青睞，包括債券、高息股等具收益性質的標的將受資金追捧，另外，也可透過多空靈活布局的絕對報酬策略，降低整體資產波動，同時掌握多空獲利機會。
摩根環球高收益債券基金產品經理陳若梅表示，上週末美國聯準會鷹派言論一出，全球股債市雙雙出現劇烈波動，根據聯邦基金利率期貨顯示，市場預估美國聯準會年底前升息機率竄升至超過六成，美公債殖利率跳升至7月以來高點，衡量市場波動度的VIX恐慌指數也同步跳升24%。
陳若梅指出，相較於公債、投資級公司債等，高收益債上週表現優於其它券種，展現的正是高收益債面對公債殖利率彈升時的抗震力，觀察過去三年，總計有三段美公債殖利率彈升時期，而高收益債在這些期間內的價格不跌反上漲，上漲機率高達100%。
從長線觀察，陳若梅分析，高收益債市與美國公債走勢為負相關，在未來美國利率邁向正常化過程中，最能因應利率正常化的環境，且高收益債存續期間平均較其它券種來得短，利率風險較低，更能抵禦公債殖利率彈升的市場波動，加上美國景氣及企業獲利基本面皆優於全球其他區域，而高收債與景氣高度連動，在種種優勢下，有助吸引市場資金持續向高收益債市靠攏。
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