NAND Flash價揚 第4季廠商有望進補
2016-09-13 14:30
〔記者洪友芳／新竹報導〕 DRAMeXchange表示，第3季各項終端產品進入需求旺季，智慧型手機、用戶級固態硬碟在下半年需求快速攀升，估第3季NAND Flash供貨吃緊的情況顯著，價格漸走揚，NAND Flash業者的營收成長及營業利益率將再一步提升，第4季也可望走揚。
受惠中國智慧型手機品牌的高容量eMMC／eMCP及iPhone 7備貨需求，第2季整體NAND Flash供貨逐漸吃緊，TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange最新報告顯示，第2季eMMC、用戶級固態硬碟與企業級固態硬碟的合約價跌幅開始收斂，通路端晶圓價格更從4月起逐月走揚，第2季NAND Flash品牌商營收逆勢季成長3.4%，結束前兩季度連續衰退的頹勢。
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