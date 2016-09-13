大立光撐盤 台股小跌6點
2016-09-13 14:12
〔記者陳柔蓁／台北報導〕台灣股市面臨中秋節連假、強颱莫蘭蒂兩大不確定因素，即使昨夜美股大漲，台股投資人持續恐慌，指數一度下殺最低至8885.55點，指數後有回升，終場大盤收跌6點，仍在季線下。
大型權值股中，股王大立光（3008）獲外資力挺，股價反彈半根停板，報3496元。可成（2427）上漲0.21％，報239元。卻無法帶動台北股市士氣。台積電（2330）平盤，收報175元。中華電（2412）平盤，報112.5元。鴻海（2317）下跌0.39％，報77.2％。微星（2377）下跌4.2％，報79.8％。
類股中，紡纖與電子通路因之前漲多，今天表現低迷跌1％。光電、玻纖漲勢最強，逾2％。
國泰證券協理簡伯儀分析，雖然美股昨夜大漲，卻不能有效激勵亞股，台股開高，但在外資持續賣超情況下，今日加權指數仍低於季線、失守所有均線，短期內外在環境仍是影響台股主因，預期在國際情勢不明朗的情況下，台股將呈現區間整理格局。
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