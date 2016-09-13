跌深反彈 新台幣午盤升值4.6分

2016-09-13 12:10

〔記者盧冠誠／台北報導〕受到市場對美國聯準會（Fed）下週升息預期降溫的帶動，新台幣匯率早盤上演跌深反彈行情，中午暫以31.67元兌1美元作收，升值4.6分，台北外匯經紀公司成交量為5.11億美元。

新台幣於先前4個交易日，不僅天天收貶，且累計重挫近5角，波段跌幅達1.5％，市場預期，今日可望終結連4貶。

外匯交易員表示，聯邦公開市場委員會（FOMC）即將於下週開會，而最新Fed官員發表「鴿派」談話，激勵台灣金融市場擺脫連日的股、匯雙殺格局，新台幣也跟隨主要亞洲貨幣反彈。