9/13重要財經新聞一覽
自由時報財經︰房屋稅暴衝 北市擬3案調整
台北市二○一四年七月起適用房屋稅新制，因新屋房屋構造標準單價平均調漲二．六倍，加上稅率調高等影響，衝擊不小。北市府財政局昨提出三項調整方案，包括舊屋標準單價不調、回溯十五年調漲舊屋標準單價、及針對舊豪宅標準單價調高；此三案均將搭配取消原新制適用的加價項目，並取消豪宅的「一＋路段率」，改為「一＋固定比率」。方案確定後，預計明年七月上路。
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蘋果日報財經︰333億 惠普吞三星印表機事業
南韓三星電子董事會昨天通過，以10.5億美元（約333億元台幣）將印表機事業賣給美國惠普（HP），三星也將在交易結束後，在公開市場上買下價值1~3億美元（32~95億元台幣）的惠普股票。產業人士分析，這代表三星準備要將沒有效率、競爭力較差的部分切出去。
經濟日報財經︰北市新屋房屋稅 將調降
台北市昨（12）日提出房屋稅改革三方案，包括舊屋房屋稅完全不變、全面調升15年以內中古屋房屋稅、或僅調升15年內豪宅房屋稅。不過，三方案的共通點都是取消新成屋的加價項目，並將豪宅稅計算公式的「路段率」改為「固定比率」，可望降低商辦大樓及十層以上新成屋和豪宅的房屋稅。
工商時報財經︰飛來2隻黑天鵝 全球股匯大亂
美國聯準會（Fed）下周升息預期驟增，加上民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）罹患肺炎給美國總統大選投下變數，兩大黑天鵝現蹤引發全球股市周一再現拋售潮，歐亞股市跌幅均寫下6月以來最大；至於日圓則受惠於市場避險氣氛升高則一舉升破102關卡。
星島日報財經︰三積金劈管理費 滙豐「偷步」搶客
強積金市場一哥滙豐銀行整合強積金計畫後，隨即於10月開戰，下調3隻成分基金的收費。滙豐及恒生（011）齊將混合資產基金在內的3隻基金的管理費一律減至0.75%，減幅介乎5%至55%不等，為市場同類基金管理費中最低；也配合明年港府落實的預設投資策略（俗稱核心基金，DIS），事先「減定價」，滿足DIS管理費0.75%的上限要求。滙豐保險退休金主管葉士奇表示，有逾25萬個強積金帳戶受惠。
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