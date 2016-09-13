道瓊昨夜強彈239點 台股9000點附近遊走

昨天台股跌破季線、外資持續賣超。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-09-13 09:35

〔記者陳柔蓁／台北報導〕由於美國聯準會升息鷹派理事布蘭納德（Lael Brainard）發出緩升息訊號，造成美股大漲，道瓊工業指數強彈239點、納斯達克拉升近百點。台股開盤不久上漲至9000點之上，成交金額10分鐘接近百億，現在9000點附近遊走。

大型權值股一片紅通通，台積電上漲0.57％，報176元。大力光上漲2.56％，報3410元。可成2474）上漲0.21％，報239元。鴻海（2317）上漲0.52％，報77.9元。微星（2377）上漲1.8％，報84.8％。

類股部分，玻璃纖維、光電最強勢，上漲超國2％；訪先最弱勢，下跌0.2％。

台系投顧機構分析，昨天台股跌破季線、外資持續賣超，加上中秋長假效應，本土資金退場，建議投資人操作上以規避風險為首要考量。