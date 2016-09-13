台股開盤上漲54.28點 報9001.34點
2016-09-13 09:01
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤上漲54.28點，漲幅0.61％，報9001.34點，成交金額為23.35億元。
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