兆豐銀禿鷹提證？蔡玉真：蔡友才偷偷賣掉300張持股
2016-09-13 09:23
名嘴蔡玉真爆，兆豐金前董事長蔡友才（圖）偷偷賣掉 300張持股套利。（資料照，記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕兆豐銀涉洗錢案中，前兆豐金董事長董事長蔡友才被查到，很可能是對洗錢案知情，且不是甩美方警告、刻意壓下這條重大訊息不處理，甚至利用這條訊息獲利，名嘴蔡玉真更加碼爆料指出，蔡友才「知道兆豐金和NYDFS的問題嚴重，偷偷賣掉300張持股」。
蔡友才在兆豐擔任董事長期間，蔡玉真在臉書爆料「到底A了多少錢？」，她從兆豐金財報中找到包括郭oo、徐oo、林榮x⋯⋯等人，用個人名義開本票擔保借款」，懷疑「沒有相當的前金後謝，開空頭本票就能向銀行搬錢，以前我看過劉松藩在台中商銀是如此！」。
她直接點名，蔡友才是周美青最好的朋友，結果，「知道兆豐金和NYDFS的問題嚴重，偷偷賣掉300張持股」。並批前財政部長張盛和跟他一起「狼狽為奸」，獲頒「一等財經獎章」。
蔡玉真更批林全可悲，「蔡友才們」都還在財政部、金管會、八大行庫，一個也沒換。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊
- 強颱莫蘭蒂8：30陸警 又有2颱形成！
- 住宅包租代管 （規劃）免徵房屋稅地價稅
- 荷警方添生力軍 飛鷹出擊獵捕無人機
- 她美妝店3度偷竊落跑成功 竟「自首」被法辦
- 辜寬敏：不換林全 蔡支持度會更低
- 《小檔案》幾米繪本故事 打造童趣觀光巴
- 「打斷肋骨顛倒勇」陽岱鋼今天還會上場嗎？別錯過這些精采賽事
- 莫蘭蒂海陸警齊發！又有一颱在後恐掃北台
- 爭取中客來台 林明溱：到「有九二共識」的縣市觀光
- 當年星光幫「小coco」 被認出端盤賺時薪130…
- 稽查員凍未條！企業送防寒裝備
- 〈戀愛怪談系列〉失戀要盡情
- 劉梓潔／我媽叫我寶貝
- 「畢業旅行」拜會蘇嘉全 薄瑞光讚新南向政策
- 「SEVENTEEN」勝寬撞臉王仁甫 喊話想見前輩
- 如果沒打棒球 陳金鋒可能當「黑手」
- 每月媒合個位數 北市租屋平台沒成效
- 活化農村競賽 虎科大金獎入袋
- 脫光泡湯被認出 Ella羞扯湯客浴巾報仇
- 亞洲盃奏捷 我射2金1銀1銅
- 相揪迺菜市 傳統市場送好禮
- 防颱風大雨 市區易淹區加強清溝
- 自由廣場》勞工變志工
- 巡佐、警員巡邏互譙 影片被PO署長臉書
- 威爾斯美語倒閉 判賠融資公司
- 體育署女高官 涉偷雇員凱蒂貓保溫杯
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Speaker meets retiring AIT chairman
- 強颱莫蘭蒂發陸警 台東、屏東列警戒區
- 一銀盜領案 北檢起訴安卓斯等3嫌
- 青草茶原料農藥殘留 維大力中鏢
- 林俊頴／美麗新世界
- 噁心慎入！ 美男舌下擠出「3公分結石」
- 洪秀柱叫陣：立院焦土杯葛
- 她說台灣不是國家 讓管碧玲痛罵「太狠心的女人」
- 搶中秋連假商機 週年慶預購提前開打
- 垂直監測 101大樓PM2.5測站啟用
- 員警點播梁詠琪歌曲 《膽小鬼》神救援跳樓女子
- 屋頂還沒修好 台東香蘭災民準備依親
- 強颱南撲 賴清德決提前返國坐鎮
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：兆豐銀禿鷹提證？蔡玉真：蔡友才偷偷賣掉300張持股
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分