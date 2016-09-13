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兆豐銀禿鷹提證？蔡玉真：蔡友才偷偷賣掉300張持股

名嘴蔡玉真爆，兆豐金前董事長蔡友才（圖）偷偷賣掉 300張持股套利。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-09-13  09:23

〔即時新聞／綜合報導〕兆豐銀涉洗錢案中，前兆豐金董事長董事長蔡友才被查到，很可能是對洗錢案知情，且不是甩美方警告、刻意壓下這條重大訊息不處理，甚至利用這條訊息獲利，名嘴蔡玉真更加碼爆料指出，蔡友才「知道兆豐金和NYDFS的問題嚴重，偷偷賣掉300張持股」。

蔡友才在兆豐擔任董事長期間，蔡玉真在臉書爆料「到底A了多少錢？」，她從兆豐金財報中找到包括郭oo、徐oo、林榮x⋯⋯等人，用個人名義開本票擔保借款」，懷疑「沒有相當的前金後謝，開空頭本票就能向銀行搬錢，以前我看過劉松藩在台中商銀是如此！」。

她直接點名，蔡友才是周美青最好的朋友，結果，「知道兆豐金和NYDFS的問題嚴重，偷偷賣掉300張持股」。並批前財政部長張盛和跟他一起「狼狽為奸」，獲頒「一等財經獎章」。

蔡玉真更批林全可悲，「蔡友才們」都還在財政部、金管會、八大行庫，一個也沒換。

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  • 名嘴蔡玉真（圖）爆，兆豐金前董事長蔡友才偷偷賣掉 300張持股套利。（資料照，記者張文川攝）

    名嘴蔡玉真（圖）爆，兆豐金前董事長蔡友才偷偷賣掉 300張持股套利。（資料照，記者張文川攝）

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