中客縮減是否衝擊？ 高鐵董座：影響很小

2016-09-13 09:21

〔即時新聞／綜合報導〕台灣高鐵預定10月底掛牌上市，高鐵董事長劉維琪在接受媒體專訪時表示要把高鐵打造成為完全智能化的高速鐵路；對於近期中客縮減議題，劉維琪表示，對高鐵的影響很小。

高鐵董事長劉維琪接受《工商時報》專訪，被問到觀光運輸業今年受中客縮減衝擊，高鐵是否也受到影響？劉維琪說，高鐵去年底的年運量已破5000萬人次，載客量持續增加，累積營運總搭乘人數即將突破4億人次，預計11月就會達標，比預期時間還提早3個月。

劉維琪說，高鐵上半年運量成長幅度高於往年，比去年同期成長12%，去年12月票價調降後明顯提升。高鐵目前主要客源以固定通勤、商務與觀光為主，而國際觀光客選擇搭高鐵都以自由行居多，自然受中客縮減的影響也較小。

新通車苗栗、彰化、雲林3站被質疑乘客數、營運不佳，劉維琪認為每站都是高鐵的「賺錢寶貝」，不會依單一個站的人次多寡來評定效益。根據統計資料，新3站每天約有1.1萬人次，佔總載客量3.3％，其中又有2.3％的新客源是來自這3站，另1％是進出站移轉，這對基本乘客運量提升與服務範圍擴大都是有所貢獻。

但對於高鐵是否再延伸至高雄、墾丁，劉維琪表示，與交通部簽訂BOT合約，在7月南港站通車後，12站全線建置已完成，若要再新增車站，高鐵則提供興建成本等相關資料給高鐵局評估，必須另簽合約才能執行。