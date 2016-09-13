尼龍大廠力鵬：下半年優於上半年
2016-09-13 08:48
〔記者陳柔蓁／台北報導〕隨著人造纖維原料的國際報價回升、尼龍粒開機率提升、高價庫存去化、庫存水位降低、下游需求穩定增加、售價成長的情況下，尼龍大廠力鵬（1447）的第二季EPS虧損縮小，現在第三季已過一半，力麗已觀察到國際普遍尼龍粒報價回穩，期許下半年營運比上半年好。
力鵬主要產品是尼龍粒、尼龍絲與平織布，規模為亞洲第一大，全球第二大，僅次於德國巴斯夫（ASF）。
人造纖維原料原料CPL（己內醯胺）九月價格比較八月每噸上漲75美元，帶動尼龍粒報價九月每噸亦上揚50美元，且力鵬順利消化高價庫存，第二季營收68.41億元，毛利率4.23％、營益率-0.35％、淨利率1.81％，明顯較第一季回溫。法人認為在尼龍原料上漲的情況下，尼龍價格也會回升，看好力鵬的營收與三率都將呈現「季季高」的情況。
力鵬專注平織布改良，家飾布與其他成衣業客戶訂單明顯成長，稼動率由7成上升到9成；此外去年楊梅染整廠完成擴廠，產能增加3成，帶動今年整體織布染整獲利提升。
展望未來，力鵬將營運動能移轉至更有利基的美國市場。目前力鵬的營收中，外銷佔比為3成～3成5，而其中的55％都是出口到低價、傾銷稅高的中國市場，力鵬觀察美國出現CPL缺口，因此在美國設立辦事處，試圖搶得這份商機，未來能對中國出口降至一半以下。
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