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六都房屋稅率最低在這裡啦…

台中市是六都房屋稅率最低的直轄市。（台中市長林佳龍資料照，記者蘇金鳳攝）

2016-09-13  07:25

〔即時新聞／綜合報導〕台北市獨高房屋稅率被罵慘，其他五都都沒有跟進，而其中，台中市的自住房屋稅率維持最低的1.2％，名列全國最低區。

房屋稅是地方政府重點稅收來源之一，台北市今年稅率暴漲20~30倍，民怨也跟著暴漲，《中國時報》報導，台中市政府採最低稅率課徵，自用1.2％、非自用住宅稅率採1.5％；供私人醫院、診所、自由職業事務所3％，而且全部回溯自去年7月1日施行。

桃園市去年調漲60％，但重點是，不溯既往，只有去年7月1日以後核發使用執照的新建、增建、改建房屋才適用新稅率。一般住宅3戶及3戶以下1.2％，第4戶以上2.4％。

高雄市2年前平均現值調高81％；不過，看到台北市遭到聲聲罵，正在考慮新案當中，預定明年6月底會做出決定。

台南市調高房屋平均單價，自2017年起平均調幅67%，分3年調漲，第1年調幅54％，第2、3年為65％、81％，位居六都的第二低。

新北市第4間以上「非自用住宅」調高為2.4％，明年7月起實施。

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