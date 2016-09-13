房屋稅暴增 柯文哲罵前朝 張金鶚反擊…

台北市長柯文哲（圖）把調高房屋稅歸到郝市府，前副市長張金鶚反擊。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-09-13 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕台北市房屋稅大漲，引發民怨，但柯文哲在上任一年多後，大罵前郝市府，下台前大漲房屋稅、地價稅20~30倍「太奇怪」，當初主導稅率的前副市長張金鶚跳出來反擊，直批柯P是「誤導民眾」。

張金鶚在臉書反擊指出，房屋稅是郝市府依法每三年必須重新評定而核定調整，但地價稅是柯市府今年決定調漲平均30%，並非郝市府決策，不宜混為一談；更無所謂郝市府臨卸任，才要調整房屋稅的不當說法，直指「柯市長強調房屋稅調高20、30倍不合理，顯然誤導民眾」。

他還為豪宅稅解釋，指被課稅的豪宅佔量不到北市屋的百分之一，而「許多豪宅屋主因被課豪宅稅而高興可從此提高身價」，跟一般房屋稅率提高有明顯差異。批柯市府「若此次房屋稅調整，欲降低豪宅房屋稅負擔，顯然不符合社會期待！」