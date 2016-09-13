美聯準會理事布蘭納德反對目前升息
2016-09-13 05:00
〔中央社〕深具影響力的美國聯邦準備理事會理事布蘭納德（Lael Brainard）今天表示，在通膨疲軟而目前就業不足仍嚴重的情況下，美國調升利率的理由不是那麼具有說服力。
美國決策當局預定1週之後檢討利率政策，此時市場仍不確定，聯準會是否會繼續走上升息之路。
布蘭納德在芝加哥全球事務協會（Chicago Council on Global Affairs）發表談話說：「就勞動市場情勢進一步逐漸收緊對通貨膨脹的影響可能溫和且緩慢而言，先行緊縮政策的理由比較無法令人信服。」
布蘭納德一向主張，延後升息以利創造就業機會。這類言論與聯邦市場公開操作委員會比較屬於鷹派的委員形成了對比。
後者表示，他們擔心通膨和經濟過熱。公開市場操作委員會6月間曾在下次升息時機上，出現意見分歧。
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