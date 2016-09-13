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美本月恐升息 歐股下挫

2016-09-13  04:12

〔中央社〕由於受到美國可能本月就升息的震撼，歐股今天下挫，與稍早收低的亞股連動。

市場有關美國聯邦準備理事會可能在9月升息的猜測，也對美股形成摜壓，但在開盤走軟後，因逢低承接買盤進場而推升股價溫和上揚。

這又對歐股發揮助力，使歐股擺脫早盤低點。

倫敦FTSE 100指數滑落76.05點或1.12%，以6700.90點作收。

法蘭克福DAX 30指數跌141.67點或1.34%，收在10431.77點。

巴黎CAC 40指數跌51.60點或1.15%，收4439.80點。

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