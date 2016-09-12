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聯準會何時升息 官員卡什卡利：似沒有急迫性

2016-09-12  23:24

〔編譯王惠慧／綜合報導〕聯邦儲備銀行明尼亞波里總裁卡什卡利（Neel Kashkari）週一發表文章表示，美國勞動市場「接近正常」，但通膨仍低於聯準會預期的2%目標，聯準會似乎沒有急迫性採取行動。

卡什卡利接受財經媒體「CNBC」訪問時表示，他避免對短期的貨幣政策做決定性評論，不過他強調，「正在密切關注通膨程度」。整體而言，卡什卡利認為經濟前景依然是「中度經濟成長」，至於聯準會什麼時候升息，卡什卡利表示，「我的觀點是，似乎沒有急迫性，需要在此時點上做些甚麼」。

卡什卡利在文章中指出，貨幣政策能在很大程度地支持經濟復甦，至於剩下的便是財政和監管政策，他認為，美國經濟緩慢成長的原因來自人口老齡化，自金融危機以來，家庭和企業都不願承擔任何風險，造成「科技技術創新乏善可陳」的局面。

卡什卡利在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）中並不具有投票權，市場關注具有投票權的聯準會理事布蘭納德（Lael Brainard）即將於美東時間週一下午一時，於芝加哥發表的關鍵演說。

紐約時間週一開盤低開，後稍微拉回，至台北時間晚間11時，史坦普500指數上漲0.37%，道瓊工業指數上漲0.22%，那斯達克指數上漲0.53%。

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  • 聯邦儲備銀行明尼亞波里總裁卡什卡利表示，美國勞動市場「接近正常」，但通膨仍低於聯準會預期的2%目標，聯準會似乎沒有急迫性採取行動。圖為今年8月卡什卡利於傑克森霍爾年會上發言。（彭博）

    聯邦儲備銀行明尼亞波里總裁卡什卡利表示，美國勞動市場「接近正常」，但通膨仍低於聯準會預期的2%目標，聯準會似乎沒有急迫性採取行動。圖為今年8月卡什卡利於傑克森霍爾年會上發言。（彭博）

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