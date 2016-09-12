威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出3注

2016-09-12 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月12日）開獎的第105000073期威力彩，頭獎摃龜；第105000219期今彩539頭獎共3注獲得，分別由高雄市三民區哈爾濱街173號的仟億商行開出2注、花蓮縣新城鄉新城村仁愛路5巷4之3號1樓的泓勝投注站開出1注。

第105000073期威力彩中獎號碼為：第1區「09、11、13、23、33、36」，第2區「03」。頭獎及貳獎均摃龜，參獎共4注獲得，每注可得15萬元，肆獎共36注獲得，每注可得2萬元，伍獎共182注獲得，每注可得4000元，陸獎共1282注獲得，每注可得800元，柒獎共2467注獲得，每注可得400元，捌獎共1萬2152注獲得，每注可得200元，玖獎共1萬6996注獲得，每注可得100元，普獎共2萬5911注獲得，每注可獲得100元。

第105000219期今彩539中獎號碼為「06、12、21、26、29」，頭獎共3注獲得，每注可得800萬元，貳獎共231注獲得，每注可得2萬元，參獎共7312注獲得，每注可得300元，肆獎共7萬2356注獲得，每注可獲得50元。

第105000073期38樂合彩中獎號碼為「09、11、13、23、33、36」，五合摃龜，四合3注中獎，可得6萬7500元，三合共143注中獎，每注可得5750元，二合共2259注中獎，每注可得750元。

第105000219期39樂合彩中獎號碼為「06、12、21、26、29」，四合共7注獲得，每注可得21萬2500元，三合共235注中獎，每注可得1萬1250元，二合共7791注中獎，每注可得1125元。

第105000219期3星彩中獎號碼為「590」，正彩共29注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第105000219期4星彩中獎號碼為「9733」，正彩共3注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。