威力彩、今彩539開獎囉！

2016-09-12 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月12日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：09、11、13、23、33、36。第二區：03。

38樂合彩：09、11、13、23、33、36。

今彩539：06、12、21、26、29。

39樂合彩：06、12、21、26、29。

3星彩：590。

4星彩：9733。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。