威力彩、今彩539開獎囉！
2016-09-12 20:55
〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月12日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：09、11、13、23、33、36。第二區：03。
38樂合彩：09、11、13、23、33、36。
今彩539：06、12、21、26、29。
39樂合彩：06、12、21、26、29。
3星彩：590。
4星彩：9733。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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